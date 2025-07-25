Госсовет: крупные объекты генерации нужно включать в ТОР

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что подобный опыт уже реализовали во вверенном ему регионе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Крупные объекты генерации должны быть включены в территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Что касается включения объектов генерации в те же ТОРы, я поддерживаю, что в период строительства таких крупных объектов их надо включать в ТОРы", - сказал он.

Он отметил, что впервые подобное решение было реализовано в Якутии, когда энергетическая компания "Интер РАО" начала строить одну из самых крупных в регионе Новоленскую ТЭС. "Это решение помогает вытянуть этот огромный, сложнейший, труднейший инвестиционный проект, ускорить его реализацию и, самое главное, решить главную задачу, чтобы энергосистема страны получила дополнительные 550 МВТ", - сказал Николаев.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и проработать вопрос по предоставлению льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для генерирующих компаний.