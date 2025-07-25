К 10:05 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 815,46 пункта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,31%, до 2 816,29 пункта, индекс РТС также рос на 0,31% - до 1 124,99 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 815,46 пункта (+0,28%) индекс РТС находился на отметке 1 124,66 пункта (+0,28%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 5 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,095 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,0815 рубля (+3,65 копейки).