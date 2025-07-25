Стоимость биткойна опустилась ниже $115 тыс. впервые с 10 июля

К 10:30 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке $115,543 тыс.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Стоимость биткойна во время торгов опускалась ниже $115 тыс. впервые с 10 июля 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 10:12 мск биткойн снижался на 2,5% и находился на уровне $114,942 тыс. К 10:30 мск биткойн замедлил снижение и находился на отметке $115,543 тыс. (-2,18%).

Капитализация биткойна на фоне обновления исторических максимумов, по данным на 25 июля, составляет $2,302 трлн. Таким образом, в настоящее время биткойн является седьмым по величине активом. Об этом свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов.

Ранее владелец и генеральный директор оператора майнинговых дата-центров Gis mining Василий Гиря заявлял ТАСС, что рост биткойна, а также в целом капитализации криптовалютного рынка может привести к масштабной модернизации майнинг-оборудования в России.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".