"Автоваз" уйдет в корпоративный отпуск с 28 июля по 17 августа

В это время будет проведен ремонт и модернизация оборудования

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Корпоративный отпуск на "Автовазе" продлится с 28 июля по 17 августа, в это время будет проведен ремонт и модернизация оборудования, говорится в сообщении автопроизводителя.

"С 28 июля по 17 августа 2025 года "Автоваз" традиционно уходит в единый корпоративный отпуск для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки", - отмечается в сообщении.

Также за время отпуска будут осуществлены работы по улучшению условий труда. Для сотрудников, которые продолжат работать в этот период, будут предусмотрены необходимые условия, добавили в компании.