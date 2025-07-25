Компания также намерена перенести производство из Коста-Рики на свои более крупные площадки во Вьетнаме и Малайзии, а также замедлить темпы строительства завода в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Технологическая компания Intel отказалась от планов строительства заводов в Германии и Польше в рамках оптимизации бизнеса. Об этом говорится в отчете компании по итогам хозяйственной деятельности за второй квартал 2025 года.

"Intel принимает меры для оптимизации своей производственной сети и увеличения доходов с инвестированного капитала. В рамках этой работы Intel отказывается от запланированных проектов в Германии и Польше", - говорится в документе.

Кроме того, компания также намерена перенести производство из Коста-Рики на свои более крупные площадки во Вьетнаме и Малайзии, а также замедлить темпы строительства завода в штате Огайо. В отчете также сообщается, что основной штат компании к концу года составит 75 тыс. человек, а значит, будут сокращены более 20 тыс. сотрудников.

Во втором квартале 2025 года выручка компании составила почти $13 млрд, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2024 года. Тем не менее в компании позитивно оценивают динамику роста бизнеса. "Показатели нашей хозяйственной деятельности указывают на прогресс, которого мы добиваемся в улучшении производственных процессов и повышении эффективности. Мы четко сфокусированы на усилении нашего основного портфеля продукции и нашей дорожной карты по искусственному интеллекту, чтобы предлагать нашим клиентам улучшенные продукты", - приводится в документе комментарий главы компании Лип-Бу Тана.

Лип-Бу Тан возглавил Intel в 2025 году. Он сменил Пэта Гелсингера, который покинул пост в декабре 2024 года на фоне ухудшения финансовых показателей компании и падения стоимости ее акций из-за ужесточившейся конкуренции с другими производителями полупроводников. Intel планировала построить заводы в Германии и Польше, оба проекта пользовались поддержкой правительств этих стран, рассчитывавших благодаря им улучшить свои позиции на мировом рынке полупроводников. Инвестиции в оба проекта оценивались в несколько миллиардов, правительства Германии и Польши были готовы финансировать их совместно с американской компанией. Осенью 2024 года Intel сообщила о приостановке на два года планов по строительству этих заводов.