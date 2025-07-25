Один из документов направлен на недопущение незаконных азартных игр под видом деятельности букмекерских контор и тотализаторов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пакет законопроектов, регулирующий сферу азартных игр, должен быть принят в осеннюю сессию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Этот пакет законов нужно принять обязательно на осенней сессии. Прошу Анатолия Дмитриевича Артамонова, Николая Андреевича Журавлева подключиться к этому вопросу, отладить взаимодействие с министерством финансов и добиться выработки общей позиции для быстрейшего принятия этого пакета законов", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.

Вопрос о необходимости принятия законов на заседании поднял один и авторов проектов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Трембицкий. "Все три инициативы исключительного характера с подтвержденной правовой базой и опорой на мировой опыт использования вместо поддержки сталкиваются с определенным сопротивлением", - отметил он.

Законопроекты были внесены на рассмотрение Госдуму Трембицким вместе с председателем комитета СФ по экономполитике Андреем Кутеповым. Два законопроекта были приняты Госдумой в первом чтении.

Первый законопроект направлен на недопущение незаконных азартных игр под видом деятельности букмекерских контор и тотализаторов и пресечение практики организации и проведения "быстрых игр", способствующих развитию и распространению игровой зависимости среди граждан. Второй инициативой предлагается установить запрет на участие в азартных играх некоторых лиц, в частности, ограниченных судом в дееспособности, а также граждан, имеющих задолженности по алиментам.

Один законопроект еще не был рассмотрен Госдумой в первом чтении. Речь идет об инициативе, направленной на установление запрета на прием организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах ставок путем проведения операций с помощью кредитных карт.