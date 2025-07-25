Новые ПВЗ будут работать по стандартам обслуживания маркетплейса со всеми основными функциями, включая примерку, отметили в компании Wildberries & Russ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Wildberries приступила к поэтапному открытию пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях "Белпочты", первые точки уже начали работу в ряде городов Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

"Мы стремимся к тому, чтобы клиенты в Беларуси имели доступ к миллионам товаров, представленных на нашей платформе - независимо от того, живут они в столице или в небольшом районном центре. Совместный проект с "Белпочтой" позволит нам быть ближе к покупателю, обеспечивая быстрые сроки доставки и комфортный формат получения заказов", - рассказал руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries Максим Ким.

Как отметили в компании, этот шаг стал частью стратегии Wildberries по улучшению клиентского опыта и расширению физической доступности платформы в Белоруссии. Формат совместной работы с "Белпочтой" позволит обеспечить более плотное покрытие населенных пунктов. В ближайшие месяцы Wildberries будет принимать решение о расширении географии проекта.

Новые пункты выдачи будут работать по стандартам обслуживания маркетплейса и со всеми основными функциями, включая примерку, отметили в компании.

"Запуск ПВЗ в отделениях Белпочты - это не только шаг вперед в развитии клиентского сервиса, но и важный элемент интеграции белорусской региональной логистики в современные цифровые каналы", - говорится в сообщении.