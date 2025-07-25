В пресс-канцелярии провинции отметили, что при новой таможенной системе взаимодействие с материковым Китаем останется таким же тесным

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Переход хайнаньского порта свободной торговли к новому таможенному режиму положительно отразится на его торгово-инвестиционных связях с Россией и другими государствами. Об этом ТАСС сообщила пресс-канцелярия провинции Хайнань.

"После перехода к новой таможенной системе степень свободы и удобства торгово-инвестиционных связей хайнаньского порта свободной торговли с другими странами еще более повысится, - говорится в комментарии. - Мы искренне приветствуем гостей со всего мира, включая Россию, приезжать на Хайнань с целью туризма и инвестиций".

Как уточняется в заявлении, при новой таможенной системе взаимодействие провинции с материковым Китаем, его масштабным рынком, останется таким же тесным. "Хайнань будет предоставлять более качественные услуги, чтобы туристы со всего мира могли провести незабываемый отпуск, а предприятия разных стран - инвестировать в хайнаньский порт свободной торговли, вместе использовать возможности для развития", - подчеркивается в нем.

Власти провинции напомнили, что РФ для Хайнаня - крупнейший источник иностранных туристов. "В 2024 году Хайнань принял 178 тыс. отдыхающих из России. Ожидается, что с запуском прямых рейсов из разных российских регионов на остров в текущем году пассажиропоток значительно возрастет", - сообщила пресс-канцелярия.

В комментарии отмечается, что Хайнань - крупнейший по площади порт свободной торговли с наиболее диверсифицированной отраслевой структурой, что позволяет заниматься на острове предпринимательством и инвестиционной деятельностью, отдыхать и путешествовать. Среди важных событий текущего года, связанных с РФ, назван запуск в провинции самостоятельного образовательного проекта Московского энергетического института и проведение китайско-российского диалога в городе Санья.

Хайнань с 18 декабря перейдет к новой таможенной системе порта свободной торговли. Это означает, что в ближайшем будущем перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличится с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций (до 74% от всей товарной номенклатуры). Преференции станут распространяться "практически на все предприятия, учреждения и частные некоммерческие организации острова, имеющие реальную потребность в импорте". Все пассажирские потоки подлежат регулированию в соответствии с прежними правилами: лица, отправляющиеся на остров в командировку или с целью туризма, не будут нуждаться в дополнительных документах.