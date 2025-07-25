В Росстандарте заявили, что проверке подлежат модели XC60 и XC90

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Компания "ВиСиАр", - официальный представитель марки Volvo на российском рынке - объявила об отзыве 280 автомобилей XC60 и XC90, реализованных в период с 2020 по 2022 год. Причина отзыва автомобилей - возможная неисправность батареи аккумулятора, которая может привести к возгоранию транспортного средства, сообщили в Росстандарте.

"Отзыву подлежат 280 автомобилей Volvo XC60, XC90, реализованных в период с 2020 по 2022 годы с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: существует потенциальный недостаток в высоковольтной аккумуляторной батарее. Указанный недостаток может привести к перегреву ячеек батареи в ситуации, когда батарея полностью заряжена. В редких случаях перегрев высоковольтной батареи может вызвать термический эффект", - говорится в сообщении.

На всех транспортных средствах будет произведена проверка состояния ячеек высоковольтной батареи, добавили в Росстандарте. В случае выявленного отклонения неисправные ячейки будут заменены.

Компания "ВиСиАр" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Как указано в сообщении, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно.