По данным торгов на 11:54 мск, акции компании ускорили рост до 4,016 рубля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) после их роста на более чем 20%, сообщается на сайте торговой площадки. После возобновления торгов акции компании ускорили рост, свидетельствуют данные торгов.

По данным Мосбиржи на 11:20 мск, акции компании росли на 20,74% - до 3,982 рубля за бумагу. Дискретный аукцион начался в 11:24 мск, его окончание и возобновление торгов планировалось на 11:54 мск, отмечалось в сообщении Мосбиржи.

По данным торгов на 11:54 мск, акции компании ускорили рост до 4,016 рубля за акцию.