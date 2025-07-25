"Русснефть" в I полугодии получила 2,4 млрд рублей

Валовая прибыль компании снизилась до 30,1 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чистый убыток "Русснефти" по РСБУ за I полугодие 2025 года составил 2,4 млрд руб. против прибыли в 18,3 млрд рублей. годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка "Русснефти" упала на 17,7% - до 121,3 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 17,2% - до 30,1 млрд рублей.

Прибыль компании от продаж за отчетный период снизилась на 28,2% - до 18,5 млрд рублей. Доналоговый убыток составил 3,2 млрд рублей против прибыли в 22,6 млрд рублей годом ранее.

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Активы компании расположены в ключевых нефтегазоносных регионах России: Западной Сибири, Центральной Сибири и Волго-Уральском регионе.