Подтверждение возраста через биометрию останется добровольным, отметили в Центре биометрических технологий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сообщения о якобы запрете продажи товаров с возрастными ограничениями без подтверждения возраста при помощи биометрических данных являются ложными, поскольку дискриминация граждан, не сдавших биометрию, запрещена законом, заявили журналистам в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС).

Ранее портал CNews сообщил, что в России может поменяться механизм покупки так называемых товаров для взрослых - россиянам придется сдавать биометрию для их приобретения. "Сообщения о "запрете" продажи товаров с возрастными ограничениями без биометрии - фейк. Применение биометрии в России добровольно. Дискриминация граждан, не сдавших биометрию, запрещена законом", - рассказали в ЦБТ.

В ЦБТ уточнили, что в настоящее время прорабатывается возможность онлайн-продажи энергетиков, и для этого рассматривается вариант подтверждения возраста покупателя с помощью Единой биометрической системы. "Эта мера позволит разблокировать возможность онлайн-покупки тонизирующих напитков для совершеннолетних, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для подростков", - пояснили в ЦБТ.

С 1 марта 2025 года в России запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним.

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.