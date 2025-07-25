В Томской области цену оборудования НПЦ БАС завысили на 120 млн рублей

Прокуратура региона обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной и взыскании переплаченных денежных средств

ТОМСК, 25 июля. /ТАСС/. Оборудование для научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиасистем (БАС), открытого в Томске по нацпроекту, было закуплено в обход конкурса и выше рыночной цены на 120 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале 2025 года в Томской области открыли первый за Уралом НПЦ БАС по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". Там будут производить более 20 типов беспилотников на полностью отечественном оборудовании и ежегодно готовить около 500 пилотов и инженеров для отрасли.

"В октябре 2024 года научно-производственный центр за счет средств господдержки приобрел у ООО "Парадигма" оборудование для участка механической обработки на сумму свыше 700 млн рублей. Однако в нарушение закона договор заключен без проведения конкурентной закупки и по цене, завышенной на 120 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что АНО "НПЦ БАС ТО" создана и финансируется за счет средств бюджета Томской области, в апреле 2024 года организация получила субсидию в размере более 2 млрд рублей на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем.

"Прокуратура региона предъявила в Арбитражный суд Томской области исковое заявление о признании сделки недействительной и взыскании излишне уплаченных денежных средств. Иск находится на рассмотрении. По ходатайству прокуратуры арбитражным судом приняты обеспечительные меры, на денежные средства и имущество ООО "Парадигма" наложен арест", - сообщили в ведомстве.