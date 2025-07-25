СФ одобрил увеличение лимита страховых выплат по сберсертификатам

Закон предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в системе обязательного страхования до 2,8 млн рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о двукратном увеличении лимита страховых выплат по сберегательным сертификатам на срок свыше трех лет. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон предусматривает увеличение максимального лимита страхового возмещения в системе обязательного страхования до 2,8 млн рублей (с 1,4 млн рублей) по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами, сроком более трех лет. Возмещение по указанному виду вкладов выплачивается отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов).

Предусмотренные изменения будут способствовать привлечению в банковский сектор долгосрочных ресурсов, необходимых для финансирования приоритетных трансформационных проектов, повысят привлекательность сберегательных сертификатов для населения, говорится в пояснительной записке.