Организаторы спортивных мероприятий смогут подать с согласия родителя или законного представителя групповое заявление на оформление карт болельщика для детей до 14 лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Граждане РФ смогут перенести свою карту болельщика в новую учетную запись на портале "Госуслуги" или обновить данные по ней при достижении 14 лет или смене паспорта, следует из изменений в правительственные акты, подготовленных Минцифры.

"При достижении 14 лет, смене паспорта или удалении аккаунта "Госуслуг" не потребуется заново оформлять карту болельщика. Ее можно будет перенести в новую учетную запись или обновить данные по ней. При этом вся история по карте болельщика сохранится", - сообщили в Минцифры.

Также организаторы спортивных мероприятий смогут подать с согласия родителя или законного представителя групповое заявление на оформление карт болельщика для детей до 14 лет, что, как отмечают в Минцифры, упростит посещение соревнований воспитанниками детских домов и интернатов, школьными группами и другими организациями. "Карта болельщика ребенка до 14 лет будет видна в учетных записях обоих родителей на "Госуслугах", а также представителям по нотариальной доверенности - например, бабушке или тренеру. Для этого нужно будет подтвердить свои полномочия на "Госуслугах" или подав заявление в МФЦ", - рассказали в министерстве.

Кроме того, оптимизируются процессы взаимодействия системы идентификации болельщиков с организаторами соревнований, госсистемами и органами власти, что повысит эффективность и ускорит обмен данными.

Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ и финального матча Кубка России. Она позволяет купить билет и пройти на стадион. Оформить ее можно в приложении "Госуслуги карта болельщика", на портале госуслуг и в МФЦ.