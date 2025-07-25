Совфед одобрил законопроект о создании международных ТОР на Дальнем Востоке

Документ закрепляет, что в отношении резидента ТОР в течение 15 лет с даты включения в специальный реестр не принимаются акты или решения, ухудшающие условия ведения деятельности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий правовые основы для создания особого вида ТОР - международная территория опережающего развития (МТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Изменения закрепляют в законе "О территориях опережающего развития в РФ" понятие международной территории опережающего развития. Такая территория может создаваться для реализации в Дальневосточном федеральном округе совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, следует из текста документа. Определяется порядок создания и функционирования МТОР, а также требования, предъявляемые к ее резидентам и реализуемым инвестиционным проектам.

Помимо этого, закон закрепляет, что в отношении резидента ТОР в течение 15 лет с даты включения в специальный реестр не принимаются акты или решения, ухудшающие условия ведения деятельности в рамках территории опережающего развития. Такими актами признаются в том числе акты, увеличивающие сроки осуществления процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, увеличивающие размер платежей в бюджеты РФ, за исключением таможенных платежей, устанавливающие дополнительные требования к условиям реализации проекта, в том числе требования о предоставлении дополнительных документов, либо устанавливающие дополнительные запреты, препятствующие его реализации.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.