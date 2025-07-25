Размер выплат составит 10,2 млрд рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Акционеры "Ростелекома" одобрили выплату дивидендов за 2024 год по привилегированным и обычным акциям суммарно в размере 10,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

По привилегированным акциям типа "А" будут выплачены дивиденды в размере 6,25 руб. на акцию, а по обыкновенным - в размере 2,71 руб. на акцию.

В общей сложности, включая привилегированные и обыкновенные акции, дивиденды составят 50% от скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2024 год, что соответствует условиям новой дивидендной политики на 2024-2026 годы, которая была утверждена советом директоров ранее. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год, будет определен по состоянию на 13 августа 2025 года.

Согласно новой дивидендной политике на 2024-2026 годы, компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО. Годом ранее акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2023 год в размере 6,06 рубля на одну обыкновенную акцию.

Чистая прибыль "Ростелекома" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2024 года снизилась на 43%, составив 24,1 млрд рублей против 42,3 млрд рублей за 2023 год.

О компании

ПАО "Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания, крупнейший российский провайдер, телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги широкополосного доступа в интернет в России, проводной и беспроводной телефонной связи, цифрового телевидения.