Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 800 впервые с 18 июля 2025 года

К 13:35 мск индекс находился на уровне 2 788,27 пункта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 800 пунктов впервые с 18 июля 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 18% годовых.

По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, до 2 799,36 пункта. К 13:35 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 788,27 пункта (-0,69%), индекс РТС снижался на 0,69%, до 1 113,8 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,31%, до 2 816,29, индекс РТС - также на 0,31%, до 1 124,99 пункта.

Банк России принял решение понизить ключевую ставку с 20% до 18% - это второе подряд решение ЦБ, направленное на понижение ключевой ставки, в этот раз сразу на 2 процентных пункта (п. п.). Регулятор при принятии решения сослался на более быстрое, чем ожидалось снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

О ранее принятых решениях по ключевой ставке

На заседаниях 20 декабря 2024 года, 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года Банк России сохранял ставку на уровне 21% годовых. В пресс-релизах регулятор указывал, что с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к целевому показателю - 4%.

6 июня 2025 года ставка была снижена до 20% годовых. В пресс-релизе регулятора объясняли это постепенным возвращением российской экономики к траектории сбалансированного роста и снижением инфляционного давления.