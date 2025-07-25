По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101", снижение процентов по банковским вкладам повысит переток средств с депозитов в квадратные метры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Снижение ключевой ставки Банком России позволит властям вернуться к решению о расширении ипотечных программ с господдержкой. Такое мнение высказал ТАСС директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.

На заседании совета директоров 25 июля Банк России понизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) - до 18%. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов - до 20%.

"Планомерное снижение ключевой ставки позволит властям вернуться к решению о расширении ипотечных программ с господдержкой. В первую очередь, это расширение программы семейной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет, а также запуск новых льготных целевых программ. По моим оценкам, только расширение семейной ипотеки позволит улучшить жилищные условия порядка 100 тыс. российских семей", - сказал он.

Понижение ключевой ставки ЦБ на 2 п. п., по словам Азизова, станет отличным сигналом регулятора для рынка недвижимости и бизнеса, который нуждается в поддержке.

"Уровень "ключа" в 18% не позволит сразу перезапустить рыночные ипотечные программы - ставки по ним составят не менее 16%, что выше психологической готовности покупателей. Но одновременно произойдет снижение процентов по банковским вкладам, которые привязаны к ключевой ставке, что повысит объем перетока средств с депозитов в квадратные метры, сделав недвижимость более привлекательной для инвестиций", - отметил он. Для рынка недвижимости важен не только уровень базовой ставки, но и комплексные вопросы регулирования. Любые дополнительные ограничения, такие как привязка семейной ипотеки к региону регистрации, могут спровоцировать новый серьезный спад, полагает эксперт.

При снижении ставки начнут одновременно действовать два фактора: увеличение доступности кредита и изъятие денег из депозитов, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, снижение ставок депозитов произойдет быстрее, чем снижение кредитных ставок. "Настоящая доступность начнется от ставки по кредиту ниже 15%. Соответственно, влияние на рынок недвижимости будет нарастать постепенно", - сказал Гордейко ТАСС. На вторичном рынке копится отложенный спрос, а на первичном действуют госпрограммы и рассрочки. Эксперт выразил надежду, что рост доступности жилья не приведет к росту цен на него. При всех этих условиях оборот рынка недвижимости возрастет, но в полной мере эти факторы сложатся в 2026 году. Во второй половине текущего года может начаться оживление рынка. "Отсутствие резких движений по ставке - залог отсутствия роста цен", - заключил он.