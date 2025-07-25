Губернатор Хабаровского края заявил, что начало совместной работы ожидается в 2026 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Создание международной территории опережающего развития (МТОР) на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае обеспечит условия для взаимной интеграции экономик России и Китая. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

"Большой Уссурийский - это уникальный остров <...>, который принадлежит сразу двум странам: России и Китайской Народной Республике. Поэтому как раз на этом острове и будет располагаться международная [ТОР]. [Она предполагает] выбор преференций сразу для бизнеса двух стран, которые позволят нам интегрироваться в экономику друг к другу, заниматься выпуском высокотехнологичной продукции", - сказал он.

Демешин ответил, что начало совместной с китайскими партнерами работы на площадке международной территории опережающего развития на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае ожидается в 2026 году. "Государственная Дума приняла закон во втором и третьем чтениях. Мы <...> ждем его подписания и опубликования в официальных источниках", - сказал губернатор, добавив, что рассчитывает на возможность его практического применения на международном уровне уже в следующем году. Он отметил, что возможности работать в рамках этого закона ждут как российская, так и китайская сторона.

О законе

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, вводящий налоговые преференции для резидентов международной территории опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Закон инициирован правительством РФ и является сопутствующим другому законопроекту, который устанавливает правовые основы этого нового особого вида ТОР. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.