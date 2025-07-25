Глава департамента по внешнеэкономическим связям Торгово-промышленной палаты Германии отметил, что, если же сборы будут действительно введены, то компаниям грозят сокращения рабочих мест и снижение оборота

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Неопределенная ситуация вокруг таможенных пошлин США будет стоить германской промышленности до €1 млрд в месяц. Если же сборы будут действительно введены, то компаниям грозят сокращения рабочих мест и снижение оборота, заявил в интервью агентству DPA Фолькер Трайер, глава департамента по внешнеэкономическим связям Торгово-промышленной палаты ФРГ.

"Трудности могут в ближайшие недели еще больше увеличиться", - сказал он. "Если неопределенность вокруг таможенной политики США сохранится, то германская промышленность может столкнуться с ежемесячными экспортными потерями в размере до €1 млрд", - предупредил Трайер. По его словам, особенно пострадают те отрасли, на которые напрямую или косвенно повлияют американские пошлины на сталь и алюминий. "Меры сильно затрагивает промышленные цепочки поставок - машиностроение, производителей мебели, тренажеров или инструментов. Многие из этих товаров содержат сталь и алюминий и тем самым подпадают под прицел торговой политики", - отметил эксперт.

Трайер подчеркнул, что в идеале было бы заключить с американцами всеобъемлющее соглашение о полной отмене взаимных пошлин. "В то же время сценарий без сделки, то есть полный отказ от соглашения, был бы очень проблематичным для нашей экономики. Если на германскую промышленную продукцию, например автомобильного сектора или машиностроения, будут на долгосрочную перспективу введены пошлины в размере 30%, то едва ли удастся поддерживать конкурентоспособность на американском рынке. Во многих компаниях тогда вряд ли получится избежать падения оборота или даже сокращения рабочих мест", - констатировал он.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не принесут результата.