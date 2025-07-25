Также задачами комплекса являются получение исходных данных и проверка уникального оборудования для проектирования завода по переработке отработавшего ядерного топлива, сообщили в Росатоме

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Запуск второго пускового комплекса Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) произошел в Железногорске Красноярского края. Задача комплекса, кроме переработки ОЯТ, получение исходных данных и проверка уникального оборудования для проектирования завода по переработке ОЯТ большой мощности, сообщает Росатом.

"В Железногорске, во ФГУП "Горно-химический комбинат" (ГХК, входит в дивизион "Экологические решения" госкорпорации "Росатом") введен в эксплуатацию второй комплекс Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Второй комплекс является промышленным модулем (первый был экспериментальным). Его ключевой задачей, кроме переработки ОЯТ, является получение исходных данных и проверка уникального оборудования для проектирования завода по переработке ОЯТ большой мощности. Строительство второго пускового комплекса завершилось в конце 2024 года", - говорится в сообщении.

На церемонии запуска генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что запуск второй очереди ОДЦ - это важная часть большой работы по созданию в Красноярском крае целого кластера, который будет участвовать в замыкании ядерного топливного цикла. "Как и в других направлениях развития ядерных технологий, Россия становится здесь первопроходцем: впервые в мире мы осуществляем в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла за счет существенного снижения доли природного урана и повторного использования продуктов переработки отработавшего ядерного топлива. В ближайшие десятилетия Опытно-демонстрационный центр на Горно-химическом комбинате станет для всей атомной отрасли одним из ключевых звеньев в процессе перехода к атомным энерготехнологиям IV поколения", - цитирует пресс-служба слова Лихачева.

После выхода второй очереди ОДЦ на проектную мощность завод сможет перерабатывать порядка 200 тонн ОЯТ в год. "С учетом возможностей по переработке производственного объединения "Маяк" и запланированных нами новых производств, это позволит России обеспечить старт работы энергосистем IV поколения в ближайшие 15 лет", - пояснил Лихачев.

"Горно-химический комбинат" входит в дивизион "Экологические решения" госкорпорации "Росатом". Расположен в ЗАТО Железногорск Красноярского края и является ключевым предприятием "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.