Глава ЦБ подчеркнула, что первые результаты уже есть

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Путь возвращения инфляции к цели в 4% еще не пройден до конца, однако первые результаты уже есть. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы находимся на пути возвращения инфляции к цели, но этот путь еще не пройден до конца, - обратила внимание Набиуллина. - Уже есть первые результаты, они позволили нам сегодня снова снизить ключевую ставку, плавно адаптируя степень жесткости денежно-кредитной политики к уменьшению инфляционного давления".