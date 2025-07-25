В противном случае может потребоваться корректировка траектории ключевой ставки, отметила глава ЦБ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России исходит из того, что в текущем и последующих годах бюджетное правило будет выполняться, в противном случае может потребоваться корректировка траектории ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Важной вводной для нашего прогноза остается бюджетная политика. Мы исходим из того, что в этом и последующих годах будет выполняться бюджетное правило. В случае изменения бюджетных планов может потребоваться корректировка траектории ключевой ставки", - сказала Набиуллина.