Глава ЦБ подчеркнула, что такие меры приводят только к дефициту и черному рынку

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Административное регулирование цен является тупиковым путем, он ведет только к дефициту, страна смогла в этом убедиться на собственном опыте. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается административного регулирования цен, это тупиковый путь, он приводит только к дефициту, к черному рынку. Я думаю, что мы в этом уже убедились, и, в том числе на давнем, правда, собственном опыте", - сказала она.