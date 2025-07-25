ЦБ будет снижать ключевую ставку так, чтобы не допустить нового витка инфляции

При этом глава ЦБ добавила, что предложение просто снизить ставку, не учитывая инфляцию, приведет только к росту цен и даже к инвестиционной спирали

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России будет снижать ставку таким образом, чтобы не произошло нового витка инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы будем снижать ставку таким образом, чтобы этого витка инфляции не произошло", - сказала она, отвечая на вопрос, не опасается ли ЦБ в процессе снижения ключевой ставки столкнуться с новым витком инфляции.

При этом Набиуллина добавила, что предложение просто снизить ставку, не учитывая инфляцию, приведет только к росту цен и даже к инвестиционной спирали. "На наш взгляд, это ни в коем случае нельзя делать", - подчеркнула глава ЦБ.

Банк России беспокоят повышенные инфляционные ожидания, отметила глава регулятора. По ее словам, ЦБ ожидает снижения инфляционных ожиданий вслед за устойчивым снижением инфляции, как это постепенно происходило в 2017-2019 годах.

"Но если этого не будет происходить, то это просто нам уменьшит пространство для снижения ставки. Но в любом случае мы будем действовать так, чтобы этого витка не произошло", - заключила Набиуллина.