25 июля, 15:31,
обновлено 25 июля, 15:50
Динамика ключевой ставки Центробанка

ЦБ будет снижать ключевую ставку так, чтобы не допустить нового витка инфляции

При этом глава ЦБ добавила, что предложение просто снизить ставку, не учитывая инфляцию, приведет только к росту цен и даже к инвестиционной спирали

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России будет снижать ставку таким образом, чтобы не произошло нового витка инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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"Мы будем снижать ставку таким образом, чтобы этого витка инфляции не произошло", - сказала она, отвечая на вопрос, не опасается ли ЦБ в процессе снижения ключевой ставки столкнуться с новым витком инфляции.

При этом Набиуллина добавила, что предложение просто снизить ставку, не учитывая инфляцию, приведет только к росту цен и даже к инвестиционной спирали. "На наш взгляд, это ни в коем случае нельзя делать", - подчеркнула глава ЦБ.

Банк России беспокоят повышенные инфляционные ожидания, отметила глава регулятора. По ее словам, ЦБ ожидает снижения инфляционных ожиданий вслед за устойчивым снижением инфляции, как это постепенно происходило в 2017-2019 годах.

"Но если этого не будет происходить, то это просто нам уменьшит пространство для снижения ставки. Но в любом случае мы будем действовать так, чтобы этого витка не произошло", - заключила Набиуллина. 

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