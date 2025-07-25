По словам главы ЦБ, текущая динамика инфляции все же сохраняет определенные возможности для маневра

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Устойчивые инфляционные ожидания населения существенно ограничивают пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания директоров регулятора.

"Если люди не слишком склонны верить в снижение инфляции, то это будет подстегивать рост цен. Это сузит пространство для снижения ключевой ставки", - сказала она.

По словам главы ЦБ, текущая динамика инфляции все же сохраняет определенные возможности для маневра, но их масштаб напрямую зависит от изменения инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы.