К 16:27 мск, после завершения пресс-коференции по итогам заседания совета директоров регулятора, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 782,56 пункта

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций на основной торговой сессии вновь перешел к снижению после пресс-коференции по итогам заседания совета директоров Банка России, свидетельствуют данные торгов.

Ранее индексы Мосбиржи и РТС отреагировали снижением на решении ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 18% годовых, но затем вернулись к росту.

Так, до публикации решения регулятора индекс Мосбиржи рос на 0,47% и составлял 2 820,79 пункта, индекс РТС также рос на 0,47%, до 1 126,79 пункта. По данным на 13:30 мск, на фоне принятия решения ЦБ индекс Мосбиржи перешел к снижению и терял 0,3%, опускаясь ниже 2 800 пунктов впервые с 18 июля 2025 года, до 2 799,36 пункта. В то же время индекс РТС снижался на 0,3%, до 1 118,23 пункта. К 13:47 мск индекс Мосбиржи вновь перешел к росту и находился на уровне 2 812,47 пункта (+0,17%), индекс РТС составлял 1 123,46 пункта (+0,17%).

К 16:27 мск, после завершения пресс-коференции по итогам заседания совета директоров регулятора, индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на уровне 2 782,56 пункта (-0,9%), индекс РТС терял 0,9%, опускаясь до 1 111,51 пункта. Оба показателя обновили дневной минимум.

ЦБ понизил ключевую ставку с 20% до 18%, ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, подчеркнули в ЦБ.