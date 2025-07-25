Глава государства отметил, что таких вопросов действительно было очень много

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в весеннюю сессию решал приоритетные задачи, связанные со структурными изменениями в экономике страны и решением социальных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Уважаемая Валентина Ивановна, рад вас видеть и поздравить с окончанием весенней сессии. Хочу вас поблагодарить, вас и всех членов верхней палаты, сенаторов за проделанную работу, - обратился Путин к Матвиенко в ходе встречи. - Она проходила под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне и года Защитника Отечества".

"Отечество знает, что верхняя палата решала приоритетные задачи с точки зрения структурных изменений в российской экономике и решения социальных вопросов", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что таких вопросов действительно было очень много. "Насколько я знаю, 190 законопроектов, кроме того, что вы одобряли законы, прошедшие через Думу, через нижнюю палату, еще 195 законопроектов были внесены членами верхней палаты в Госдуму", - уточнил он.

По словам Путина, это очень большая работа, которая носила и носит позитивный характер. "Хочу вас и всех сенаторов за это поблагодарить", - резюмировал он.