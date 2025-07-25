В ведомстве отметили, что это решение принято с учетом складывающейся ситуации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Решение Центрального банка России снизить ключевую ставку на 2 п.п., до 18% годовых было ожидаемо и принято с учетом складывающейся ситуации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя решение регулятора.

"Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым. Поэтому важно, чтобы дальнейшие решения были своевременными и соразмерными", - отметили в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.