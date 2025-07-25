Цель изменений - повышение эффективности работы, устранение дублирования функций и создание гибкой системы управления, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России проводит масштабную реорганизацию центрального аппарата в рамках реализации "Стратегии 2030" для повышения эффективности работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная таможенная служба в рамках реализации "Стратегии 2030" проводит масштабную реорганизацию центрального аппарата. Цель изменений - повышение эффективности работы, устранение дублирования функций и создание гибкой системы управления, ориентированной на поддержку региональных подразделений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что одним из ключевых изменений станет создание специализированного аналитического центра стратегического планирования и прогнозирования. Также в рамках реструктуризации будут выделены ключевые функциональные блоки: цифровой трансформации, оперативного таможенного контроля, таможенных процедур и технологий, экономический, правоохранительный, международно-правовой, тыловой.

"Оптимизация позволит обеспечить эффективность и прозрачность деятельности службы для бизнеса и граждан, сократить временные и бюрократические издержки, выстроить четкую систему управления, а также сохранить кадровый потенциал", - сообщили в ФТС.

Так, все организационные штатные мероприятия будут проводиться в пределах установленной штатной численности - 1 653 должностных лица (828 сотрудников, 825 федеральных государственных гражданских служащих) и фонда оплаты труда, установленного для центрального аппарата ФТС России.

"Мы формируем команду, которая работает как единый организм. Это не просто реструктуризация - это переход к принципиально новому уровню управления", - отметил руководитель ФТС России Валерий Пикалев, слова которого приводятся в сообщении.