Проект состоит из трех этапов и позволит значительно увеличить доходы хозяйств

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Отходы оленеводства в Ненецком автономном округе (НАО) будут перерабатывать в высокотехнологические продукты. В Нарьян-Маре готовится к запуску проект по созданию цеха глубокой переработки вторичной продукции оленеводства в коллаген, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Проект состоит из трех этапов и позволит существенно увеличить доходы хозяйств и задействовать в оборот вторичные субпродукты и отходы оленеводства. Продукция: гидролизат коллагена, произведенный из вторичных ресурсов оленеводства, это шкуры, кости, сухожилия, рога, копыта с использованием технологий гидролиза или ферментации органического сырья. В перспективе можно будет производить высокотехнологичные продукты, в том числе ранозаживляющие повязки", - сказали в пресс-службе.

Объем инвестиций в зависимости от этапов проекта составит от 400 млн до 1,6 млрд рублей. Проект позволит развивать новые технологии переработки. Предполагается, что объем переработки сырья будет до 1 тыс. тонн в год. По гидролизату коллагена планируется порядка 200 тонн готовой продукции ежегодно.

Как ранее заявила врио губернатора НАО Ирина Гехт на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации ФС РФ, с целью развития отрасли оленеводства в НАО необходимо развивать глубокую переработку шкур, костей, рогов с целью выпуска фармацевтической, высокотехнологичной и иной продукции. Она отметила, что такие начинания требуют значительных вложений и связаны с высокими рисками, поэтому их реализация возможна только при условии государственной поддержки, в том числе Минвостокразвития и Минсельхоза.