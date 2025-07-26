В агентстве уточнили, что будет проведен всесторонний анализ уже существующих мер поддержки - как федеральных, так и региональных, как общих, так и специализированных

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Меры поддержки IT-сферы могут быть адаптированы и частично или полностью перенесены на сферу креативных индустрий. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Особый интерес [из действующих общих и отраслевых мер поддержки] представляет IT-сфера, где государственные меры поддержки уже продемонстрировали устойчивый рост и развитие отрасли. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность адаптации и частичного или полного переноса ряда успешных инструментов поддержки IT-сектора на сферу креативных индустрий", - сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что будет проведен всесторонний анализ уже существующих мер поддержки - как федеральных, так и региональных, как общих, так и специализированных. На основе результатов анализа будет сформирован пакет предложений по разработке новых целевых мер поддержки. Ключевой задачей станет опора не только на текущую структуру, но и на практики, доказавшие свою эффективность в других секторах экономики.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что по итогам анализа существующих мер поддержки всех уровней должен быть сформирован единый открытый реестр, доступный каждому предпринимателю и организации, работающей в креативной сфере. Эта возможность позволит повысить прозрачность, доступность и эффективность господдержки в сфере креативных индустрий.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики. Для ее исполнения составят план мероприятий. В частности, будет создан национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий, пополнен перечень видов деятельности, относящихся к этой сфере. С этой целью предполагается внести изменения в ОКВЭД. Еще одно планируемое мероприятие - регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий.