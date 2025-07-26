По словам главы комиссии по направлению "Инвестиции" Валерия Лимаренко, каждому региону поставили оценки, а местные власти следят за показателями

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России от Агентства стратегических инициатив (АСИ) позволяет губернаторам услышать проблемы бизнеса. Об этом заявил ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции", губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Агентство стратегических инициатив анализирует инвестиционную привлекательность [региона]. <…> Нужно обязательно слышать бизнес. Бизнес должен давать обратную связь. Через такие инструменты, как подведение рейтинга АСИ, мы этот сигнал слышим и потом с бизнесом подробно разбираем", - сказал он.

Лимаренко отметил, что рейтинг помогает видеть динамику всех показателей. "Каждому региону поставлены оценки. Больше того, есть детальная декомпозиция этих оценок. Там не только можно понять, есть давление или нет, и в какой степени, но и в каких сферах, и кто дает этот сигнал. <…> Поэтому каждый глава региона следит за показателями, ему дают сигнал, что у него что-то не так, и он начинает разбираться", - пояснил он.

В 2025 году лидерами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России стали Москва, Республика Татарстан, Нижегородская область, Московская область и Республика Башкортостан.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг рассчитывается в восьми направлениях: недвижимость, инженерные сети, защита бизнеса, меры поддержки бизнеса, экспортная деятельность, инфраструктура и технологии, кадровые и трудовые ресурсы, развитие рынка и конкуренции.