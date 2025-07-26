Также в регионе требуется ремонт 35 спортивным стадионам, сообщили в пресс-службе губернатора области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области обратились за федеральной поддержкой для строительства крытого бассейна на гребном канале "Дон" стоимостью более 250 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам встречи врио главы региона Юрия Слюсаря с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

"Проект, в реализации которого нужна помощь федерального центра, - строительство бассейна на гребном канале "Дон" в Ростове. Уже разработана проектная документация на устройство основания, сформирован земельный участок с инженерными сетями. Для реализации проекта необходимо более 250 млн рублей из федерального бюджета", - сказано в сообщении.

По словам Слюсаря, на базе крытого бассейна можно обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ.

На встрече также обсудили модернизацию спортивных объектов региона. В пресс-службе уточнили, что из 56 стадионов области 35 требуют срочного ремонта - большинство переданы муниципалитетам еще в 1990-х годах с высоким износом, уточняют в пресс-службе. Власти уверены, что при федеральной поддержке возможно будет обновлять по два стадиона в год. Особенно это актуально для футбольного направления, так как в регионе футболом занимается около 150 тыс. человек.

По информации пресс-службы губернатора, министр спорта РФ поддержал инициативы региона и в ходе встречи подчеркнул, что вместе федеральные и региональные власти смогут построить и модернизировать максимальное число спортивных объектов.