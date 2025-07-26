Строительство планируют завершить к 2027 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Реализация инвестиционного проекта по строительству элеваторного комплекса и маслоэкстракционного завода стоимостью 1,6 млрд рублей началась в Смоленской области, строительство планируют завершить к 2027 году. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В настоящее время ведутся проектные работы и подготовка территории для создания инфраструктуры. <…> Будет построен элеваторный комплекс, который сможет вместить до 40 тыс. тонн семян подсолнечника, и маслоэкстракционный завод мощностью 68 тыс. тонн готовой продукции в год", - написал Анохин.

По его словам, проект реализуется в рамках соглашения с "Национальной зерновой компанией".

"Уверен, что реализация этого проекта станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона", - добавил губернатор.

Новый комплекс позволит хранить и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, а готовое подсолнечное масло будет поставляться в различные регионы страны.