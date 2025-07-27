Глава комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" отметил, что для этого можно ускорить регулярные процессы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Конкурентоспособность бизнеса в России необходимо повышать за счет скорости протекания процессов. Такое мнение ТАСС высказал глава комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции", губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Бизнес сегодня задыхается без денег. То есть деньги стоят дорого, и только высокомаржинальный бизнес может удержаться в этой ситуации. Вот это я считаю, что очень важный вызов. <...> Я считаю, сейчас мы то, что можем в отсутствие этих дешевых кредитов, это повышает конкурентоспособность за счет скорости протекания процесса. Потому что любой бизнес - это деньги в единицу времени", - сказал он.

Лимаренко отметил, что для этого можно ускорить регулярные процессы. "Задаю вопрос, административное давление можно уменьшить? Можно. Скорость выдачи разрешения можно? Можно. Все это важно, и с этим надо работать", - добавил он.