Начало заседания запланировано на 16:00 мск

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 28 июля на онлайн-встречу, в ходе которой представители альянса обсудят ситуацию на рынке нефти и оценят уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+.

Заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ проводятся раз в два месяца. Последняя встреча в таком формате прошла 28 мая в один день с общей министерской встречей ОПЕК+ (в этом формате министры стран ОПЕК+ встречаются раз в полгода).

В ОПЕК за несколько дней до встречи министерского мониторинга ОПЕК+ напомнили, что комитет не обладает полномочиями по принятию решений относительно уровней добычи нефти. Роль комитета ограничена мониторингом исполнения сделки ОПЕК+ и анализом рыночных условий.

При этом мониторинговый комитет ОПЕК+ может рекомендовать какие-либо решения по добыче нефти для альянса, однако последние два года мониторинг никаких рекомендаций не давал. Кроме того, комитет может при необходимости созвать внеочередную встречу всех министров стран ОПЕК+.

Начало заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 16:00 мск.