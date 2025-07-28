Российский союз промышленников и предпринимателей проводил исследование, которое показало, что российские компании успешно замещают ушедшие из-за санкций западные компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Предприятия Республики Крым полностью импортозаместили используемые электроинструменты и электросварочное оборудование, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Республики Крым Анушаван Агаджанян.

"Те комплектующие, которые предприятия закупали для своего производства из-за рубежа, сегодня закупают у наших крымских предприятий - электроинструменты, электросварочное оборудование. Продукция гражданского назначения", - сказал он.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей провел исследование, которое показало, что российские компании успешно замещают ушедшие из-за санкций западные компании. В частности, это сделано в сфере производства конечной продукции, промышленных услуг, изготовления комплектующих и разработки программного обеспечения.