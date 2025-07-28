Показатель вырос на 18%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Виртуальный сотовый оператор "Сбермобайл" по итогам первого полугодия увеличил свою абонентскую базу на 18%, до 3,8 млн абонентов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сбермобайл" достиг 3,8 млн абонентов по итогам первого полугодия 2025 года. За 1 полугодие 2025 года абонентская база "Сбермобайла" выросла на 18% больше, чем за весь 2024 год", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, основным драйвером роста виртуального оператора остается взаимодействие с экосистемой.

Согласно предварительной информации, суммарно офлайн-точек подключения к оператору по всей России составляет более 12 тысяч."Сейчас у "Сбермобайла" самая широкая география покрытия среди всех мобильных операторов: связь доступна по всей России, включая Крым и Луганскую народную республику. До конца 3-го квартала "Сбермобайл" также выйдет на рынок Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей", - рассказали в пресс-службе.

"Сбермобайл" - федеральный виртуальный оператор связи. Работает на сетях "Мегафона" и t2.