Закачка топлива в ПХГ стран ЕС 26 июля, по данным GIE, составила 398 млн куб. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы приблизились к 67%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) странами региона с начала летнего сезона в апреле уже превысил 47 млрд куб. м.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 26 июля, по данным GIE, составила 398 млн куб. м. Отбор снизился до 13 млн куб. м. Общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для июля за все время наблюдений - 73,5 млрд куб. м газа (-20% к предыдущему году).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 66,97% (на 8,18 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 83,9% годом ранее. Согласно новым требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 ноября каждого года. Кроме того, допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Вместе с тем это требование дает дополнительный импульс для роста цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и один из максимальных показателей в истории.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Предстоящим летом странам региона понадобится больше газа для пополнения запасов и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидал, что ЕС столкнется со значительными трудностями при заполнении своих ПХГ на 90% к зиме, и прогнозировал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в хранилища.

Текущая неделя в Европе ожидается такой же теплой, как и предыдущая. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июне в среднем составила 15%, в июле - около 11,5%. Средняя цена закупки газа в Европе в июне текущего года составила около $439 за тыс. куб. м, в июле - порядка $410.

Импорт СПГ

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

Импорт СПГ Европой в июне стал максимальным для этого месяца (12,2 млрд куб. м), а в текущем месяце немного подрастерял рекордные для июля темпы. Сейчас мощности регазификации загружены на 44% от максимума. Суммарный импорт СПГ странами ЕС в текущий летний период, начиная с апреля, уже превысил 47 млрд куб. м.