По данным издания, решение принято для того, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приостановил ограничения на экспорт технологий в КНР для достижения торговой сделки в преддверии третьего раунда переговоров сторон 28-29 июля в Стокгольме с целью продления действующих соглашений по торговле. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Вашингтон "заморозил ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить торговым переговорам с Пекином и помочь президенту Дональду Трампу добиться встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году". Некоторые официальные лица утверждают, что США "ограничены в плане экспортного контроля из-за риска того, что Китай ответит ограничением экспорта в США критически важных редкоземельных металлов и магнитов, как это было впервые сделано в мае".

Ранее Трамп разрешил, как напоминает FT, продажу чипов H20 КНР без специальной лицензии в попытке добиться расположения Пекина. Хотя до этого, в начале апреля, американские власти проинформировали компанию Nvidia, что она не сможет поставлять в Китай эти чипы для технологий искусственного интеллекта (ИИ) без специальной лицензии. Вашингтон объяснил тогда подобное требование тем, что "данная продукция может быть использована в суперкомпьютере".

Такой поворот вызвал серьезную обеспокоенность у почти 20 экспертов по безопасности и бывших американских чиновников, которые подготовили письмо главе Минторга Говарду Латнику. В послании, с которым ознакомилась FT, отмечается, что этот шаг "представляет собой стратегическую ошибку, ставящую под угрозу экономическое и военное преимущество США в области ИИ".

С резкой критикой такого подхода выступила выпускающая H20 корпорация Nvidia. Ее представители назвали позицию подписавших письмо "ошибочной и несовместимой" с недавно представленным Трампом планом действий в области ИИ. В нем делается акцент на экспорте технологий искусственного интеллекта из США. H20 "не усилит чей-либо военный потенциал, но поможет Америке завоевать поддержку разработчиков по всему миру", заявили в Nvidia.