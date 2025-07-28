Выходить "в ноль" могут только те, у кого есть портовые и логистические активы, сообщил старший аналитик компании "Эйлер" по металлургическому и горнодобывающему сектору

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мелкие угольщики РФ сейчас работают в убыток, выходить "в ноль" могут только те, у кого есть портовые и логистические активы. В ближайшей перспективе стоит ожидать консолидации отрасли, но угольщики находятся на нисходящем тренде. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-завтрака старший аналитик компании "Эйлер" по металлургическому и горнодобывающему сектору Никанор Халин.

"Единственные, кто работают просто не в убыток, хотя бы в ноль, это те компании, у которых есть свои портовые мощности, свои логистические мощности, свои вагоны. Они работают, по моим прикидкам, около нуля, может быть в небольшой плюс. Но любой мелкий игрок, у которого нет своей логистики, он работает глубоко в минус. Ни конца, ни края этому не видно", - сказал он.

Аналитик отметил, что меры поддержки угольной отрасли РФ составят сотни миллиардов и для поддержки угольщиков потребуется "взрывать" отрасль деньгами, что сложно сделать в текущей ситуации дефицита бюджета.

"Поэтому пока не видно, чтобы сектор как-то оживал. Пока видится так, что уголь будет, наверное, медленно умирать. Прежде всего, конечно, маленькие компании. Думаю, мы можем увидеть консолидацию отрасли, когда просто крупные компании будут забирать все мелкие активы, часть закрывать, эффективную часть каких-то более-менее качественных шахт оставлять, модернизировать", - добавил он.

Халин отметил, что одна из главных проблем угольщиков - в закредитованности компаний. По его словам, в 2021 году, когда наблюдался рост цен на уголь на мировых рынках, вместо погашения кредитов компании инвестировали в расширения мощностей, рассчитывая, что цены останутся высокими надолго. При этом аналитик отметил, что в перспективе возможен кратковременный рост цен на уголь по аналогии с ситуацией в 2021-2022 годах, но в целом сектор находится в нисходящем тренде.