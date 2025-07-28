Старший аналитик по нефтегазовому сектору компании "Эйлер" допустил, что 18-й пакет санкций ЕС может привести к краткосрочному увеличению скидок на российское топливо

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российская нефтяная отрасль работает стабильно и отлично справляется со всеми санкциями, при этом для нефтяников осталось не так много рисков от возможных новых ограничений. Такое мнение выразил журналистам старший аналитик по нефтегазовому сектору компании "Эйлер" Андрей Полищук.

По его словам, даже предупреждения президента США Дональда Трампа о вторичных пошлинах на нефть из России вызывают большие вопросы относительно того, как этот механизм может работать. "Поэтому наш взгляд такой, что у российских нефтяников все спокойно и стабильно относительно объемов, - сказал он. - Российские компании, несмотря на все это, отлично справляются".

Тем не менее Полищук допустил, что восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России, включающий в том числе новые ограничения против нефтяной отрасли, может привести к краткосрочному увеличению скидок на российскую нефть. "Очередные внешние ограничения дисконт, наверное, опять расширят. Может быть, ближе к 15 долларам за баррель, но на периоде трех-шести месяцев этот дисконт будет сокращаться", - предположил он.

В то же время эксперт ожидает, что Россия на фоне решений ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи нефти выйдет на рост производства в 2026 году. "Мы ждем, что по 2025 году все-таки будет небольшое снижение около 1% [по добыче нефти], потому что у нас первое полугодие было с действующими ограничениями ОПЕК+, там добыча снижалась. Во втором полугодии будет небольшое восстановление, - пояснил Полищук. - В 2026 году мы уже будем выходить на рост объемов".

При этом старший аналитик "Эйлер" видит проблему для российской нефтяной отрасли в текущей рублевой цене на нефть. Эксперт объяснил, что на фоне укрепления рубля положение нефтяных компаний осложнилось. "Курс для нефтяников важнее, чем долларовая цена [нефти]. У нас так выстроено налоговое обложение, что, когда цена на нефть [в долларах] падает, объем налогов с этой цены уменьшается. А когда падает курс [доллара] такого не происходит. Поэтому укрепление курса [рубля] для нефтяников - это более тяжело и чувствительно", - отметил он.

Однако "Эйлер" закладывает в свои прогнозы рост рублевой цены на нефть, в основном за счет прогнозируемого ослабления рубля, подчеркнул Полищук. "2025 год выглядит для нефтяных компаний и для газовых в том числе, потому что они тоже зависят от цен на нефть, довольно тяжелым. Во втором квартале по цене [нефти] в рублях было падение примерно на 25%. Третий квартал не выглядит особо лучше, - заключил он. - Но ослабление рубля, если оно начнется в четвертом квартале, может немного ситуацию исправить".