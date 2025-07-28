Очаги лесных пожаров удалены от курортных районов, указали в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские туроператоры не фиксируют отмен туров в Турцию и просьб о досрочном возвращении оттуда из-за лесных пожаров, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Спутниковая карта лесных пожаров в Турции свидетельствует об удаленности всех очагов возгорания от курортных районов, где отдыхают россияне. Эвакуация отелей не проводилась, аннуляций туров и просьб о досрочном возвращении туроператоры не фиксируют. Отдых россиян в Турции проходит в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что наиболее крупные очаги лесных пожаров в Турции затрагивают города Бурса и Кахраманмараш, есть также крупный пожар в районе Карабюк. "В провинции Мерсин очаг возгорания есть около Силифке, но тоже в гористой местности. Однако все эти регионы Турции организованными туристами из России не посещаются", - подчеркнули эксперты.

В курортных регионах Турции, где отдыхают российские туристы (провинции Анталья и Мугла), очаги лесных пожаров небольшие, находятся в гористой местности и удалены от отелей на побережье. На Эгейском побережье Турции очаги лесных пожаров удалены от курортных районов, обстановка спокойная, добавили в АТОР.