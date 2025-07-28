Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина отметил, что в Соединенных Штатах потребители почувствуют рост цен

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Торговое соглашение, по которому к экспорту из Евросоюза в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%, приносит больше выгод США, чем Европе, при этом цены возрастут и для американских потребителей. Такое мнение ТАСС выразил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин, отметив, что общий уровень тарифов будет выше всех исторических примеров.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из Евросоюза в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%.

"Сделка приносит больше выгод США, чем Европе, хотя и в Штатах потребители почувствуют рост цен", - отметил Копейкин. По словам эксперта, общий уровень тарифов в 15% будет выше всех исторических примеров и даже выше 10%, установленных в рамках майских договоренностей для Великобритании.

В рамках данных договоренностей зависимость Европы от американских энергоносителей вырастет, убежден Копейкин. "Недавнее предупреждение Катара о возможном отказе от поставок СПГ в ЕС лишь усиливает эту тенденцию", - сказал он.

Экономист подчеркнул, что по заявлениям представителей немецкой промышленности, вероятен негативный эффект для экспорта ФРГ. "Одновременно остается вероятность сохранения 50% пошлин на сталь и алюминий, хотя представители ЕС заявили, что вопрос еще обсуждается и возможно введение квот", - считает эксперт.

"Для ряда других секторов, например, европейского вина, уровень пошлин из представленных комментариев также пока не понятен. Противоречивы комментарии и по важному для ЕС фармацевтическому сектору", - заключил он.