Госдолг Украины всего за месяц вырос почти на $4 млрд

На 30 июня показатель составлял $184,84 млрд

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен, или $184,84 млрд, увеличившись за месяц почти на $4 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов страны.

По подсчетам Минфина Украины, в течение июня сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд, а в долларовом - на $3,88 млрд.

При этом по состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте составлял 7,51 трлн гривен, в валютном эквиваленте - около $180,97 млрд. Тогда увеличение в сравнении с показателями апреля составило всего 1 млрд.

При этом из общей суммы государственного долга внешний долг в июне составил 5,77 млрд гривен (75,04% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $138,70 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1,92 млрд гривен (24,96 %), или $46,14 млрд.

В начале июня Украина допустила технический дефолт по части своих обязательств - государственным деривативам, не выплатив в установленный срок полагающуюся их держателям сумму. Государственные деривативы составляют небольшую часть госдолга страны, однако фактический отказ Киева от части обязательств уже вызвал негативную реакцию со стороны МВФ. В фонде подчеркнули, что Украине нужно прилагать усилия для достижения договоренностей с кредиторами о реструктуризации своего долга.

Ранее украинское издание "Экономическая правда" отмечало, что, по прогнозам, в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.