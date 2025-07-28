Рейсы осуществляет немецкая Condor Flugdienst

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань 27 июля приняла первый пассажирский авиарейс Франкфурт-на-Майне - Бангкок - Санья. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как уточняет издание, тем самым Хайнаньский порт свободной торговли впервые оказался связан воздушным маршрутом с Европой в соответствии с так называемым пятым правом авиаперевозок, дающим компании возможность обеспечивать доставку пассажиров и грузов не только из своей страны в другую, но и между двумя зарубежными государствами. Рейсы осуществляет немецкая Condor Flugdienst.

Для перелетов используются самолеты Airbus A330. По оценке авторов газеты, это "важный шаг в развитии международного авиационного транспортного узла Саньи, новый импульс к усилению открытости Хайнаньского порта свободной торговли".

Запуск этого маршрута, как отмечается, стал результатом усилий Управления по развитию туризма города Санья, нацеленных на стимулирование притока отдыхающих из-за границы. В частности, в марте на Международной туристической бирже в Берлине (ITB Berlin) ведомство подписало трехсторонний меморандум с Condor Flugdienst и администрацией аэропорта Феникс (Санья) о сотрудничестве по организации международных авиарейсов, а также о продвижении соответствующих брендов и турпродуктов.

Как прокомментировала администрация Феникса, указанный маршрут "восполнил пробел" в авиасообщении между Саньей и ключевыми авиаузлами Западной Европы. Ожидается, что он приведет к стабильному росту международного пассажиропотока, создаст больше удобств в перемещении путешественников, обеспечит более тесное сотрудничество между Европой и Азией.

Санья продолжает расширять сеть глобальных воздушных перевозок. Аэропорт Феникс обслуживает уже 34 международных и региональных маршрута, в будущем их количество планируется увеличить.