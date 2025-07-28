Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "Смартинжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "Авангардэнерго" и ООО ПСК "Татэнергострой"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере ремонта электросетевых объектов на сумму более 2,7 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

"Торги прошли на территории Краснодарского края и Республики Татарстан. 6 организаций подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на строительство, реконструкцию и ремонт электросетевых объектов. Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены", - говорится в сообщении.

Там добавили, что служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "СВЭП", ООО "СВСЭСС", ООО "Смартинжиниринг", ООО ИЦ "Энергоразвитие", ООО "Авангардэнерго" и ООО ПСК "Татэнергострой".

"В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - подчеркнули в ФАС РФ.