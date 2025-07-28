Глава делегации Австрийской партии свободы в ЕП заявил, что у Еврокомиссии больше нет амбиций отстаивать европейские интересы

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Торговое соглашение между Евросоюзом и США выглядит как капитуляция Брюсселя перед американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски.

"Очевидно, что США в этом так называемом соглашении - главный победитель. Соглашение выглядит как капитуляция", - приводит слова политика пресс-служба АПС. По его словам, у Еврокомиссии "больше нет амбиций отстаивать европейские интересы".

Как считает евродепутат, действия Брюсселя "загоняют европейскую экономику в тупик". Вилимски также назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "политическим ангелом смерти".

В воскресенье Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.